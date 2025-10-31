Halloween des bonbons ou un sort ! Salies-de-Béarn

Halloween des bonbons ou un sort !

Dans les rues de Salies Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Pour remercier les petits sorciers qui ont bien appris leurs leçons l’an dernier, on ne change pas la formule les enfants doivent vérifier que la citrouille d’Halloween soit bien en vitrine. Il faut être déguisé et bien déguisé pour se protéger des mauvais sorts !

Bonjour ! un bonbon ou un sort , Adishatz ! Un bonbon o un hat c’est la formule magique pour récupérer l’offrande sans oublier le Merci, au revoir , Mercés ! Adishatz . .

Dans les rues de Salies Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 48 21 69 acasalisiens@gmail.com

