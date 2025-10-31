Halloween des enfants au GossiP Vitré
Les Boufforts Vitré Ille-et-Vilaine
Vendredi 31 octobre — de 18h à 22h30
Petits monstres, sorcières et super-héros… la boîte de nuit le Gossip se transforme en repaire magique pour une soirée Halloween spéciale enfants !
Au programme
– Distribution géante de bonbons
– Animations et jeux terrifiants
– Concours du meilleur déguisement avec un passe VIP à gagner pour le Noël des Enfants
– Musique, ambiance et surprises…
Entrée 5€ par enfant
(les parents accompagnateurs sont bienvenus !) .
Les Boufforts Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 83 84
