Halloween des enfants au GossiP Vitré

Halloween des enfants au GossiP Vitré vendredi 31 octobre 2025.

Halloween des enfants au GossiP

Les Boufforts Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31 22:30:00

Date(s) :

2025-10-31

Halloween des enfants au GossiP à Vitré

Vendredi 31 octobre — de 18h à 22h30

Petits monstres, sorcières et super-héros… la boîte de nuit le Gossip se transforme en repaire magique pour une soirée Halloween spéciale enfants !

Au programme

– Distribution géante de bonbons

– Animations et jeux terrifiants

– Concours du meilleur déguisement avec un passe VIP à gagner pour le Noël des Enfants

– Musique, ambiance et surprises…

Entrée 5€ par enfant

(les parents accompagnateurs sont bienvenus !) .

Les Boufforts Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 83 84

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween des enfants au GossiP Vitré a été mis à jour le 2025-10-16 par OT VITRE