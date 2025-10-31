Halloween des enfants Salle communale Pisany
Halloween des enfants Salle communale Pisany vendredi 31 octobre 2025.
Halloween des enfants
Salle communale 3 impasse de la Poste Pisany Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Après midi Halloween pour les enfants,
.
Salle communale 3 impasse de la Poste Pisany 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 21 20 87 cafep@gmail.com
English :
Halloween afternoon for children,
German :
Halloween-Nachmittag für die Kinder
Italiano :
Pomeriggio di Halloween per i bambini,
Espanol :
Tarde de Halloween para niños,
L’événement Halloween des enfants Pisany a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge