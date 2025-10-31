Halloween des Galets Bleus Accueil de Loisirs Des Galets Bleus Entraygues-sur-Truyère
Halloween des Galets Bleus Accueil de Loisirs Des Galets Bleus Entraygues-sur-Truyère vendredi 31 octobre 2025.
Halloween des Galets Bleus
Accueil de Loisirs Des Galets Bleus 15, Quai du Lot Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Venez fêter Halloween !
13h30 Rendez-vous aux Galets Bleus maquillage offert
14h30 Départ de la chasse aux bonbons géante!
16h Goûter commun .
Accueil de Loisirs Des Galets Bleus 15, Quai du Lot Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie
English :
Come celebrate Halloween!
German :
Feiern Sie mit uns Halloween!
Italiano :
Venite a festeggiare Halloween!
Espanol :
¡Ven a celebrar Halloween!
L’événement Halloween des Galets Bleus Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2025-10-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)