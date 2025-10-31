Halloween des Galets Bleus Accueil de Loisirs Des Galets Bleus Entraygues-sur-Truyère

Halloween des Galets Bleus

Venez fêter Halloween !

13h30 Rendez-vous aux Galets Bleus maquillage offert

14h30 Départ de la chasse aux bonbons géante!

16h Goûter commun .

Accueil de Loisirs Des Galets Bleus 15, Quai du Lot Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

English :

Come celebrate Halloween!

German :

Feiern Sie mit uns Halloween!

Italiano :

Venite a festeggiare Halloween!

Espanol :

¡Ven a celebrar Halloween!

