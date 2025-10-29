Halloween des Gouyatsous Sous la halle Excideuil

Halloween des Gouyatsous Sous la halle Excideuil mercredi 29 octobre 2025.

Halloween des Gouyatsous

Sous la halle Place Bugeaud Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Sous la halle stands de jeux et activités, défilé déguisé dans les rues d’Excideuil et chasse aux bonbons, vente de gâteaux et de boissons, pesée de citrouille

Sur inscription Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents

Organisé par Les Gouyatsous, association de parents d’élèves

Sous la halle stands de jeux et activités, défilé déguisé dans les rues d’Excideuil et chasse aux bonbons, vente de gâteaux et de boissons, pesée de citrouille.

Sur inscription Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents.

Organisé par Les Gouyatsous, association de parents d’élèves. .

Sous la halle Place Bugeaud Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 19 13 assolesgouyatsous24@gmail.com

English : Halloween des Gouyatsous

Under the covered market: games and activities stalls, fancy dress parade through the streets of Excideuil and candy hunt, sale of cakes and drinks, pumpkin weighing

Registration required Children are the responsibility of their parents

Organized by Les Gouyatsous, parent-teacher association

German : Halloween des Gouyatsous

In der Halle: Stände mit Spielen und Aktivitäten, verkleideter Umzug durch die Straßen von Excideuil und Bonbonjagd, Verkauf von Kuchen und Getränken, Kürbiswiegen

Mit Anmeldung Die Kinder stehen unter der Verantwortung ihrer Eltern

Organisiert von Les Gouyatsous, Elternverein

Italiano :

Sotto il mercato coperto: bancarelle con giochi e attività, sfilata in maschera per le strade di Excideuil e caccia alle caramelle, vendita di dolci e bevande, pesatura delle zucche, ecc

Iscrizione obbligatoria I bambini sono sotto la responsabilità dei genitori

Organizzato da Les Gouyatsous, associazione di genitori

Espanol : Halloween des Gouyatsous

Bajo el mercado cubierto: puestos con juegos y actividades, desfile de disfraces por las calles de Excideuil y búsqueda de caramelos, venta de pasteles y bebidas, pesaje de calabazas, etc

Inscripción obligatoria Los niños son responsabilidad de sus padres

Organiza la asociación de padres Les Gouyatsous

L’événement Halloween des Gouyatsous Excideuil a été mis à jour le 2025-10-17 par Isle-Auvézère