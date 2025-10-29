Halloween des Gouyatsous Sous la halle Excideuil
Halloween des Gouyatsous
Sous la halle Place Bugeaud Excideuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
2025-10-29
Sous la halle stands de jeux et activités, défilé déguisé dans les rues d’Excideuil et chasse aux bonbons, vente de gâteaux et de boissons, pesée de citrouille
Sur inscription Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents
Organisé par Les Gouyatsous, association de parents d’élèves
Sous la halle Place Bugeaud Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 19 13 assolesgouyatsous24@gmail.com
English : Halloween des Gouyatsous
Under the covered market: games and activities stalls, fancy dress parade through the streets of Excideuil and candy hunt, sale of cakes and drinks, pumpkin weighing
Registration required Children are the responsibility of their parents
Organized by Les Gouyatsous, parent-teacher association
German : Halloween des Gouyatsous
In der Halle: Stände mit Spielen und Aktivitäten, verkleideter Umzug durch die Straßen von Excideuil und Bonbonjagd, Verkauf von Kuchen und Getränken, Kürbiswiegen
Mit Anmeldung Die Kinder stehen unter der Verantwortung ihrer Eltern
Organisiert von Les Gouyatsous, Elternverein
Italiano :
Sotto il mercato coperto: bancarelle con giochi e attività, sfilata in maschera per le strade di Excideuil e caccia alle caramelle, vendita di dolci e bevande, pesatura delle zucche, ecc
Iscrizione obbligatoria I bambini sono sotto la responsabilità dei genitori
Organizzato da Les Gouyatsous, associazione di genitori
Espanol : Halloween des Gouyatsous
Bajo el mercado cubierto: puestos con juegos y actividades, desfile de disfraces por las calles de Excideuil y búsqueda de caramelos, venta de pasteles y bebidas, pesaje de calabazas, etc
Inscripción obligatoria Los niños son responsabilidad de sus padres
Organiza la asociación de padres Les Gouyatsous
L’événement Halloween des Gouyatsous Excideuil a été mis à jour le 2025-10-17 par Isle-Auvézère