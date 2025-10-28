Halloween des petits Saint-Loup-Lamairé
32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
La Médi@-tech propose une animation pour les enfants de 3 à 6 ans une histoire effrayante -juste un peu) et un atelier cratif. Rendez-vous à 10 h pour cette animation gratuite, au 32 rue de la Grille, à Saint-Loup-Lamairé. Informations & réservations 05 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr . .
