Halloween des petits Saint-Loup-Lamairé

La Médi@-tech propose une animation pour les enfants de 3 à 6 ans une histoire effrayante -juste un peu) et un atelier cratif. Rendez-vous à 10 h pour cette animation gratuite, au 32 rue de la Grille, à Saint-Loup-Lamairé. Informations & réservations 05 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr . .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr

