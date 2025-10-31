Halloween des Sapeurs Pompiers de Laruns-Gourette Place de la Mairie Laruns

Place de la Mairie Halles de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Soirée Halloween ouverte à tous sous les halles de Laruns!

Venez déguisez et rendez-vous à partir de 18h sous les halles de Laruns

Atelier maquillage de 16h à 18h chez Cap E Cap sans rdv –

Concours du meilleur déguisement

Animations et surprises sous la halle avec buvette et crêpes. .

Place de la Mairie Halles de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine amicale.spv.laruns@gmail.com

