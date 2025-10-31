Halloween des Sapeurs Pompiers de Laruns-Gourette Place de la Mairie Laruns
Halloween des Sapeurs Pompiers de Laruns-Gourette Place de la Mairie Laruns vendredi 31 octobre 2025.
Halloween des Sapeurs Pompiers de Laruns-Gourette
Place de la Mairie Halles de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Soirée Halloween ouverte à tous sous les halles de Laruns!
Venez déguisez et rendez-vous à partir de 18h sous les halles de Laruns
Atelier maquillage de 16h à 18h chez Cap E Cap sans rdv –
Concours du meilleur déguisement
Animations et surprises sous la halle avec buvette et crêpes. .
Place de la Mairie Halles de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine amicale.spv.laruns@gmail.com
English : Halloween des Sapeurs Pompiers de Laruns-Gourette
German : Halloween des Sapeurs Pompiers de Laruns-Gourette
Italiano :
Espanol : Halloween des Sapeurs Pompiers de Laruns-Gourette
L’événement Halloween des Sapeurs Pompiers de Laruns-Gourette Laruns a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées