Halloween des tout-petits à la ferme Bayac
Halloween des tout-petits à la ferme Bayac samedi 1 novembre 2025.
Halloween des tout-petits à la ferme
15 Rue des Moulins Bayac Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Venez découvrir ou redécouvrir nos compagnons à plumes et à poils lors d’une visite libre de notre ferme décorée pour l’occasion et participez à nos mini jeux d’halloween.
Distribution de bonbons Restauration rapide sur place
Sur réservation .
15 Rue des Moulins Bayac 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 94 78 38
English : Halloween des tout-petits à la ferme
German : Halloween des tout-petits à la ferme
Italiano :
Espanol : Halloween des tout-petits à la ferme
L’événement Halloween des tout-petits à la ferme Bayac a été mis à jour le 2025-10-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides