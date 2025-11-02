Halloween des tout-petits à la ferme Bayac

Halloween des tout-petits à la ferme

15 Rue des Moulins Bayac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Venez découvrir ou redécouvrir nos compagnons à plumes et à poils lors d’une visite libre de notre ferme décorée pour l’occasion et participez à nos mini jeux d’halloween.

Distribution de bonbons Restauration rapide sur place

Sur réservation .

15 Rue des Moulins Bayac 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 94 78 38

