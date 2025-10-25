Halloween des tout-petits Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Halloween des tout-petits Bibliothèque Maurice Genevoix Paris samedi 25 octobre 2025.

L’horrrrrible heure du conte !

Maquillages et tatoos !

Atelier créatif !

J’ai un tout petit peu peur mais j’y vais !

Le samedi 25 octobre 2025

de 10h15 à 12h00

gratuit

Inscriptions sur place auprès des bibliothécaires, par téléphone au 01 46 07 35 05 ou par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr

Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 5 ans.

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/