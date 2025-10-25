Halloween des tout-petits Bibliothèque Maurice Genevoix Paris
- L’horrrrrible heure du conte !
- Maquillages et tatoos !
- Atelier créatif !
J’ai un tout petit peu peur mais j’y vais !
Le samedi 25 octobre 2025
de 10h15 à 12h00
gratuit
Inscriptions sur place auprès des bibliothécaires, par téléphone au 01 46 07 35 05 ou par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr
Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 5 ans.
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/