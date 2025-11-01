HALLOWEEN Discoquette : The Dark Lotus La Petite Halle Paris

Vous l’entendez ce cri là-bas au fond de la Villette ? « Pipeeeer, nooooo »

Ou serait-ce le bruit des vagues du canal Saint-Denis dans lequel flotte les corps de riches touristes opulent·es ?

Pour le savoir, une seule façon : venir célébrer Halloween avec l’équipe Discoquette, qui vous plongera dans sa propre version hantée de la célèbre série The White Lotus.

La réception de l’hôtel The Dark Lotus vous proposera en ce 31 octobre :

– Des drag shows effrayants animés par notre hôtesse de charme Gloria Gaypierre et son équipe de choc : La Dame de la Cantine, Coeur d’Artychaud et Lucy Midnight Blue

– Des DJ sets fastueux avec le meilleur de la scène dark disco : l’ex résidente du Rex Club Mademoiselle Caro et le résident de la sombre et kinky Maison Pourpre : Pas de Quartier, accompagné·es de nos cher·es Nannä Volta et Gloria.

LINE UP :

Mademoiselle Caro

https://www.instagram.com/itsmademoisellecaro/

Pas de Quartier

https://www.instagram.com/pasdequartier_/

La Dame de la Cantine

https://www.instagram.com/ladamedelacantine/

Coeur d’Artychaud

https://www.instagram.com/coeur.d.artychaud/

Lucy Midnight Blue

https://www.instagram.com/lucy__midnight_blue/

Nannä Volta

https://www.instagram.com/nanna_volta/

Gloria Gaypierre

https://www.instagram.com/gloriagaypierre/

INFOS PRATIQUES : 211, La Villette, 75019 Paris

Vendredi 31 octobre, de 23h à 6h

TARIFS :

Early : 10€

Regular : 14€

Late : 16€La Discoquette est une soirée queer qui prône le respect, la tolérance et l’inclusivité. Aucun propos ou comportement discriminatoire, raciste, sexiste ou LGBTQI-phobe au sein de nos événements n’y est toléré

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Située en plein coeur du paysage culturel de la Villette, la Petite Halle affichera tout au long de l’année une programmation de lives et DJ sets qui fera écho aux différents lieux du site,sous la direction de Reza Ackbaraly (Jazz à Vienne , Mezzo).

After show de concerts , musiciens , journalistes ou DJ présentant leur coup de coeur musicaux , La Petite Halle se voudra éclectique et différente.Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

