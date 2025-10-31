Halloween du centre nautique Pierre Toinot Centre nautique Pierre Toinot Sens

Centre nautique Pierre Toinot 78 Rue René Binet Sens Yonne

Début : 2025-10-31 14:30:00

fin : 2025-10-31 17:30:00

2025-10-31

Le centre nautique Pierre Toinot vous propose des animations pour Halloween gourmandises à dévorer, parcours du petit monstre, structure gonflable…

Réservé aux enfants de 6 ans et plus, accompagnés d’un adulte, bonnet obligatoire. .

Centre nautique Pierre Toinot 78 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 03 72 centrenautiquetoinot@grand-senonais.fr

