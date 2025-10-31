Halloween Place de la mairie Dun-les-Places

Place de la mairie Le bourg Dun-les-Places Nièvre

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-31

“Halloween” à Dun-les-Places par le Comité des Fêtes

A 16h place de la mairie

Au programme récolte de bonbons dans le village, goûter offert pour tous les petits monstres, concours de déguisement avec récompenses. Venez nombreux en famille pour une après midi terrifiante et gourmande, n’oubliez pas votre plus beau costume ! .

+33 6 84 81 40 25

