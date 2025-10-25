Halloween en famille Clos Val Soleil Le Havre

Clos Val Soleil 12 Rue Horace Vernet Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-25 16:30:00

Viens aider la sorcière à trouver la lumière et participer à une chasse aux trésors. Si on retrouve la lumière, tu pourras assister au petit bal jusqu’à 19h.

Rendez-vous samedi 25 octobre à partir de 16h30 au Clos Val Soleil.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. .

Clos Val Soleil 12 Rue Horace Vernet Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie asso.closvalsoleil@mailo.fr

