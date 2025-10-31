Halloween en folie avec la médiathèque Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer
Halloween en folie avec la médiathèque
Rue du Presbytère, Médiathèque Presbytère, Saint-Briac-sur-Mer, Ille-et-Vilaine
31 octobre 2025, 14:00:00
Maquillage terrifiant, lecture effrayante et défilé dans le bourg avec chasse aux
bonbons chez les commerçants.
Une après-midi amusante et frissonnante à ne pas manquer !
A partir de 14h. .
