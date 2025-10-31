Halloween en folie avec la médiathèque Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer

Halloween en folie avec la médiathèque

Rue du Presbytère, Médiathèque Presbytère, Saint-Briac-sur-Mer, Ille-et-Vilaine

31 octobre 2025, 14:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Maquillage terrifiant, lecture effrayante et défilé dans le bourg avec chasse aux

bonbons chez les commerçants.

Une après-midi amusante et frissonnante à ne pas manquer !

A partir de 14h. .

+33 2 99 88 39 36

