Halloween en réalité augmentée Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 15:00:00

2025-10-22 2025-10-29

Participez à une exposition en réalité augmentée à la Micro-Folie !

Venez peindre avec un casque en réalité augmentée sur le thème d’Halloween et remplissez l’espace de citrouilles et de fantômes que vous pourrez agrandir, bouger et déplacer à votre guise.

Avec le soutien de Guillaume, conseiller numérique du département.

⚠ L’utilisation de lunettes 3D ou de casques de réalité virtuelle est déconseillée aux enfants de moins de 12 ans et interdit aux enfants de moins de 6 ans. Le casque sera relié à un écran géant, permettant ainsi aux plus jeunes de suivre l’animation sans l’utiliser. Toute utilisation du casque par un enfant de moins de 12 ans devra être autorisée par un parent et sera limitée dans le temps.

Sur réservation (gratuit/ à partir de 7 ans) Il y a trois créneaux d’une heure entre 14h et 17h. Les deux premiers sont sur inscription et le dernier est en accès libre.

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez-nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

English :

Take part in an augmented reality exhibition at Micro-Folie!

Come and paint with an augmented reality headset on the theme of Halloween, and fill the space with pumpkins and ghosts that you can enlarge, move and move around as you please.

German :

Nehmen Sie an einer Augmented-Reality-Ausstellung in der Micro-Folie teil!

Malen Sie mit einem Augmented-Reality-Helm zum Thema Halloween und füllen Sie den Raum mit Kürbissen und Geistern, die Sie nach Belieben vergrößern, bewegen und verschieben können.

Italiano :

Partecipate a una mostra di realtà aumentata alla Micro-Folie!

Venite a dipingere con una cuffia a realtà aumentata sul tema di Halloween e riempite lo spazio con zucche e fantasmi che potrete ingrandire, spostare e muovere a vostro piacimento.

Espanol :

¡Participe en una exposición de realidad aumentada en Micro-Folie!

Ven a pintar con un casco de realidad aumentada sobre el tema de Halloween y llena el espacio de calabazas y fantasmas que podrás ampliar, mover y desplazar a tu antojo.

