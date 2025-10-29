Halloween Enquête à la Ferme de la Marque Champ-sur-Barse
Lieu dit de la Marque Champ-sur-Barse Aube
Début : 2025-10-29 10:00:00
fin : 2025-10-29 12:00:00
2025-10-29
Olga, la poule aux plumes magiques, a mystérieusement disparu de la ferme pédagogique de La Marque.
Petits et grands, devenez enquêteurs le temps d’une aventure ludique pour retrouver Olga à travers des énigmes et des jeux.
Venez déguisés pour rendre l'enquête encore plus magique et immersive !
Lieu dit de la Marque Champ-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 47 97 accueil@fermedelamarque.com
