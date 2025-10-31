Halloween Enquête à la Ferme de la Marque Champ-sur-Barse

Lieu dit de la Marque Champ-sur-Barse Aube

Olga, la poule aux plumes magiques, a mystérieusement disparu de la ferme pédagogique de La Marque.

Petits et grands, devenez enquêteurs le temps d’une aventure ludique pour retrouver Olga à travers des énigmes et des jeux.

Venez déguisés pour rendre l’enquête encore plus magique et immersive ! 9.5 .

Lieu dit de la Marque Champ-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 47 97 accueil@fermedelamarque.com

