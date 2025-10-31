HALLOWEEN Escape Game EHPAD Saint Joseph de Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

A l’occasion d’Halloween, un Escape Game pour les plus de 12ans est organisé à l’EHPAD Saint Joseph de Livarot le vendredi 31 octobre de 14h00 à 17h30.

Livarot 55 Rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 63 51 80

English : HALLOWEEN Escape Game EHPAD Saint Joseph de Livarot

To celebrate Halloween, an Escape Game for children over 12 is being organized at the EHPAD Saint Joseph in Livarot on Friday October 31 from 2:00 to 5:30 pm.

German : HALLOWEEN Escape Game EHPAD Saint Joseph de Livarot

Anlässlich von Halloween wird am Freitag, dem 31. Oktober, von 14.00 bis 17.30 Uhr im Pflegeheim Saint Joseph in Livarot ein Escape Game für alle über 12 Jahre organisiert.

Italiano :

Per festeggiare Halloween, venerdì 31 ottobre dalle 14.00 alle 17.30, presso l’EHPAD Saint Joseph di Livarot, viene organizzato un Escape Game per i maggiori di 12 anni.

Espanol :

Para celebrar Halloween, se organiza un Juego de Escape para mayores de 12 años en el EHPAD Saint Joseph de Livarot el viernes 31 de octubre de 14:00 a 17:30 horas.

