Halloween • Escape Game au musée archéologique de St Bertrand de Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-30
Le musée archéologique vous accueille avec l’exposition permanente Lugdunum des Convènes, une capitale antique au cœur des Pyrénées .
Les jeudi 30 et vendredi 31, le musée vous propose un Escape Game intitulé Mais qui a tué Silvanus et Canpanus ? gratuit, sur inscription.
Le musée est ouvert du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 17h.
au musée archéologique de St Bertrand de Comminges SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 31 79 musee-archeologique@cd31.fr
English :
The archaeological museum welcomes you with its permanent exhibition Lugdunum des Convènes, an ancient capital in the heart of the Pyrenees .
On Thursday 30th and Friday 31st, the museum is hosting a free Escape Game entitled But who killed Silvanus and Canpanus?
The museum is open Tuesday to Saturday, 10am to 1pm and 2pm to 5pm.
German :
Das archäologische Museum empfängt Sie mit der Dauerausstellung Lugdunum des Convènes, eine antike Hauptstadt im Herzen der Pyrenäen .
Am Donnerstag, den 30. und Freitag, den 31. bietet das Museum ein Escape Game mit dem Titel Wer hat Silvanus und Canpanus getötet? an, das kostenlos ist und für das man sich anmelden muss.
Das Museum ist von Dienstag bis Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.
Italiano :
Il museo archeologico ospita una mostra permanente intitolata Lugdunum des Convènes, un’antica capitale nel cuore dei Pirenei .
Giovedì 30 e venerdì 31, il museo propone un Escape Game gratuito dal titolo Ma chi ha ucciso Silvano e Canpano?
Il museo è aperto dal martedì al sabato, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
Espanol :
El museo arqueológico cuenta con una exposición permanente titulada Lugdunum des Convènes, una antigua capital en el corazón de los Pirineos .
El jueves 30 y el viernes 31, el museo propone un juego de escape gratuito titulado Pero, ¿quién mató a Silvano y Canpanus?
El museo está abierto de martes a sábado, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.
L’événement Halloween • Escape Game Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2025-10-22 par OT de Neste-Barousse|CDT65