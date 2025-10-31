Halloween est de retour Mairie (cours) Gorhey

Mairie (cours) 22 rue du Ruisseau Gorhey Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 16:30:00

Halloween est de retour

Chasse aux bonbons et frissons garantis.

Les parents sont responsables de leurs enfants.

Gratuit pour les enfants et habitants de Gorhey.

Réservation obligatoire pour les extérieurs à Gorhey avant le 28 octobre par téléphone et 3€ par adulte et 2€ par enfant.

Chasse organisée par les Amis du Vieux Chêne.Tout public

Mairie (cours) 22 rue du Ruisseau Gorhey 88270 Vosges Grand Est +33 6 31 78 61 45

English :

Halloween is back

Mairie (cours).

Trick-or-treating and chills guaranteed.

Parents are responsible for their children.

Free for children and residents of Gorhey.

Reservations required for non-Gorhey residents by telephone before October 28. 3? per adult and 2? per child.

Hunt organized by Les Amis du Vieux Chêne.

German :

Halloween ist wieder da!

Rathaus (Kurs).

Süßigkeitenjagd und Gänsehaut garantiert.

Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich.

Kostenlos für Kinder und Einwohner von Gorhey.

Reservierungen für Personen außerhalb Gorheys sind bis zum 28. Oktober telefonisch erforderlich. 3? pro Erwachsener und 2? pro Kind.

Die Jagd wird von den Amis du Vieux Chêne (Freunde der alten Eiche) organisiert.

Italiano :

Halloween è tornato

Municipio (cortile).

Dolcetto o scherzetto e divertimento assicurato.

I genitori sono responsabili dei loro figli.

Gratuito per i bambini e i residenti di Gorhey.

Per i non residenti a Gorhey è necessaria la prenotazione telefonica entro il 28 ottobre. Il costo è di 3 euro per adulto e 2 euro per bambino.

Caccia organizzata dagli Amici della Vieux Chêne.

Espanol :

Vuelve Halloween

Ayuntamiento (patio).

Truco o trato y emociones garantizadas.

Los padres son responsables de sus hijos.

Gratuito para niños y residentes en Gorhey.

Los no residentes en Gorhey deberán reservar por teléfono antes del 28 de octubre. El precio es de 3 euros por adulto y 2 euros por niño.

Caza organizada por los Amigos de Vieux Chêne.

L’événement Halloween est de retour Gorhey a été mis à jour le 2025-10-22 par OT MIRECOURT