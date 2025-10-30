Halloween et murder party au château de Pontécoulant Pontécoulant

Halloween et murder party au château de Pontécoulant

Château de Pontécoulant Pontécoulant Calvados

Début : 2025-10-30 14:00:00

fin : 2025-10-31 20:00:00

2025-10-30 2025-10-31

C’est l’une des animations phares chaque année au Château de Pontécoulant.

Cette année encore, l’équipe du Château de Pontécoulant propose un programme riche et varié pour fêter Halloween en famille le jeudi 30 et vendredi 31 octobre 2025.

Muder party

– Jeudi 30 octobre 17h

– Jeudi 30 octobre 20h

– Jeudi 30 octobre 22h30

– Vendredi 31 octobre 15h

– Vendredi 31 octobre 18h

Sur inscription au 02 31 69 62 54 à partir de 8 ans.

18,50 € pour les adultes, 10,50 € pour les enfants.

Sculpture sur potirons et atelier soupe

– Jeudi 30 et vendredi 31 octobre 14h.

Spectacle Pitou l’enfant roi

– Jeudi 30 et vendredi 31 octobre à 16h et 17h30.

Visite du château sur le thème d’Halloween

Céline Des étoiles dans leurs yeux sera présente les 2 jours pour maquiller les grands et les petits

Cali’s Truck sera présent le jeudi 30 octobre au château de Pontécoulant pour vous servir hot dog, panini, crêpes et boissons .

Château de Pontécoulant Pontécoulant 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 62 54

English : Halloween et murder party au château de Pontécoulant

It’s one of the highlights of every year at Château de Pontécoulant.

Once again this year, the Château de Pontécoulant team is offering a rich and varied program to celebrate Halloween with the whole family on Thursday October 30 and Friday October 31, 2025.

German : Halloween et murder party au château de Pontécoulant

Dies ist jedes Jahr eine der Hauptveranstaltungen im Château de Pontécoulant.

Auch in diesem Jahr bietet das Team des Schlosses Pontécoulant ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm an, um am Donnerstag, den 30. und Freitag, den 31. Oktober 2025 mit der ganzen Familie Halloween zu feiern.

Italiano :

È uno dei momenti più importanti di ogni anno al Castello di Pontécoulant.

Anche quest’anno, il team dello Château de Pontécoulant propone un ricco e variegato programma di festeggiamenti di Halloween per le famiglie giovedì 30 e venerdì 31 ottobre 2025.

Espanol :

Todos los años, Halloween es uno de los momentos culminantes del Château de Pontécoulant.

Un año más, el equipo del Château de Pontécoulant propone un rico y variado programa de celebraciones familiares de Halloween el jueves 30 y el viernes 31 de octubre de 2025.

