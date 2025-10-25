Halloween Eurre

Halloween Eurre samedi 25 octobre 2025.

Halloween

salle des fêtes Eurre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 16:00:00

fin : 2025-10-25 23:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Venez hurler de peur lors de notre traditionnel Halloween! Repas sur réservation avant jeudi soir. Nous vous attendons nombreux avec vos plus atroces tenues, vos maquillages dégoulinants et vos perruques hirsutes, encore plus affreux que d’habitude.

.

salle des fêtes Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ade.eurre@gmail.com

English :

Come and howl with fear at our traditional Halloween! Reservations required by Thursday evening. We look forward to seeing you there in your most ghastly outfits, dripping make-up and shaggy wigs, even more frightful than usual.

German :

Kommen Sie zu unserem traditionellen Halloweenfest und schreien Sie vor Angst! Das Essen muss bis Donnerstagabend reserviert werden. Wir erwarten Sie in Ihren grässlichsten Outfits, triefendem Make-up und zotteligen Perücken, noch grässlicher als sonst.

Italiano :

Venite a urlare a squarciagola alla nostra tradizionale festa di Halloween! Prenotazione obbligatoria entro giovedì sera. Vi aspettiamo con i vostri abiti più spettrali, il trucco colante e le parrucche arruffate, ancora più spaventosi del solito.

Espanol :

Ven a gritar como un loco en nuestra tradicional fiesta de Halloween Es necesario reservar antes del jueves por la noche. Esperamos verte allí con tus disfraces más espantosos, maquillaje chorreante y pelucas peludas, aún más aterradores que de costumbre.

L’événement Halloween Eurre a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme