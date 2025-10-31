Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Halloween, fais-moi peur ! Ajain

Halloween, fais-moi peur ! Ajain vendredi 31 octobre 2025.

Halloween, fais-moi peur !

Biblioposte Ajain Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-31

Déguise-toi et viens écouter des histoires qui font froid dans le dos.   .

Biblioposte Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36  biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr

English : Halloween, fais-moi peur !

German : Halloween, fais-moi peur !

Italiano :

Espanol : Halloween, fais-moi peur !

L’événement Halloween, fais-moi peur ! Ajain a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Grand Guéret