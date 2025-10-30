HALLOWEEN FAMILY WEEKS ATELIER CRÉATIF DU JEUDI KIDS Font-Romeu-Odeillo-Via
Début : 2025-10-30 15:00:00
fin : 2025-10-30 18:00:00
15H à 18H ATELIER CRÉATIF Inscription à l’Office de tourisme 50 pers. max.
Notre avis Une fête pensée 100 % pour les enfants !
Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
English :
3pm to 6pm CREATIVE WORKSHOP Registration at the Tourist Office 50 pers. max.
Our verdict: A party 100% designed for children!
German :
15H bis 18H KREATIVER WORKSHOP Anmeldung im Fremdenverkehrsbüro max. 50 Pers.
Unsere Meinung: Ein Fest, das zu 100 % für Kinder gedacht ist!
Italiano :
dalle 15.00 alle 18.00 WORKSHOP CREATIVO Iscrizione presso l’Ufficio del Turismo 50 persone al massimo.
Il nostro giudizio: un festival pensato al 100% per i bambini!
Espanol :
de 15.00 a 18.00 h TALLER CREATIVO Inscripción en la Oficina de Turismo 50 personas máximo.
Nuestro veredicto: ¡Un festival pensado 100% para los niños!
