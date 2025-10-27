HALLOWEEN FAMILY WEEKS CO LES MYSTÈRES DU MUSÉE MAUDIT Font-Romeu-Odeillo-Via
Avenue Jean Paul Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-27 10:00:00
fin : 2025-10-27 11:00:00
2025-10-27
Réponds à des énigmes terrifiantes et repère toi dans le musée sans murs ! Sauras-tu résoudre les énigmes de ce musée maudit ?
Gratuit En famille Inscription à l’Office de Tourisme Dès 8 ans 6 équipes 15 pers. max.
Notre avis Pars à la recherche des mystères du Musée sans Murs !
Avenue Jean Paul Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
English :
Answer terrifying riddles and find your way around the museum without walls! Can you solve the riddles of this cursed museum?
Free Family Registration at the Tourist Office From 8 years 6 teams 15 pers. max.
Our opinion: Set off in search of the mysteries of the Museum without Walls!
German :
Beantworte furchterregende Rätsel und finde dich im Museum ohne Wände zurecht! Wirst du es schaffen, die Rätsel dieses verfluchten Museums zu lösen?
Kostenlos Für Familien Anmeldung im Fremdenverkehrsbüro Ab 8 Jahren 6 Teams Max. 15 Pers.
Unsere Meinung: Begib dich auf die Suche nach den Geheimnissen des Museums ohne Mauern!
Italiano :
Rispondete a terrificanti indovinelli e orientatevi nel museo senza pareti! Riuscirete a risolvere gli enigmi in questo museo maledetto?
Gratuito Famiglia Iscrizione presso l’Ufficio del Turismo A partire da 8 anni 6 squadre 15 persone max.
Il nostro verdetto: partite alla ricerca dei misteri del Museo senza pareti!
Espanol :
¡Responde a terroríficos enigmas y encuentra el camino por el museo sin paredes! ¿Serás capaz de resolver los enigmas de este museo maldito?
Gratis En familia Inscripción en la Oficina de Turismo A partir de 8 años 6 equipos 15 personas máx.
Nuestro veredicto: ¡Partid en busca de los misterios del Museo sin Muros!
