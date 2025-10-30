Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

HALLOWEEN FAMILY WEEKS HORROR TRANSFORMATION MAQUILLAGE DES ENFANTS Font-Romeu-Odeillo-Via

HALLOWEEN FAMILY WEEKS HORROR TRANSFORMATION MAQUILLAGE DES ENFANTS Font-Romeu-Odeillo-Via jeudi 30 octobre 2025.

Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 15:00:00
fin : 2025-10-30 18:00:00

Date(s) :
2025-10-30

Inscription à l’Office de Tourisme 36 pers. max.
  .

Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30 

English :

Registration at the Tourist Office 36 pers. max.

German :

Anmeldung im Tourismusbüro Max. 36 Pers.

Italiano :

Registrazione presso l’Ufficio del Turismo 36 persone al massimo.

Espanol :

Inscripción en la Oficina de Turismo 36 personas máximo.

