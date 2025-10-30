HALLOWEEN FAMILY WEEKS HORROR TRANSFORMATION MAQUILLAGE DES ENFANTS Font-Romeu-Odeillo-Via
Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-30 15:00:00
fin : 2025-10-30 18:00:00
2025-10-30
Inscription à l’Office de Tourisme 36 pers. max.
Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
English :
Registration at the Tourist Office 36 pers. max.
German :
Anmeldung im Tourismusbüro Max. 36 Pers.
Italiano :
Registrazione presso l’Ufficio del Turismo 36 persone al massimo.
Espanol :
Inscripción en la Oficina de Turismo 36 personas máximo.
