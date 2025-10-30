HALLOWEEN FAMILY WEEKS JEU D’ENIGMES MONTAGNE D’AQUI Font-Romeu-Odeillo-Via

Venez découvrir la face cachée de nos montagnes catalanes, en famille ou entre amis.

Gratuit En famille Inscription à l’Office de Tourisme 25 pers. max Dès 7 ans

Notre avis Une belle occasion de découvrir la montagne autrement !

1 Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

English :

Come and discover the hidden face of our Catalan mountains, with family or friends.

Free Family Registration at the Tourist Office 25 pers. max From 7 years old

Our opinion: A great opportunity to discover the mountains in a different way!

German :

Entdecken Sie die verborgene Seite unserer katalanischen Berge, mit der Familie oder mit Freunden.

Kostenlos Im Familienkreis Anmeldung beim Fremdenverkehrsbüro Max. 25 Pers. Ab 7 J

Unsere Meinung: Eine gute Gelegenheit, die Berge einmal anders zu entdecken!

Italiano :

Venite a scoprire il volto nascosto delle nostre montagne catalane, in famiglia o con gli amici.

Gratuito Famiglia Iscrizione presso l’Ufficio del Turismo 25 pers. max A partire da 7 anni

La nostra opinione: Una grande opportunità per scoprire le montagne in modo diverso!

Espanol :

Ven a descubrir la cara oculta de nuestras montañas catalanas, en familia o con amigos.

Gratis En familia Inscripción en la Oficina de Turismo 25 pers. máx. A partir de 7 años

Nuestra opinión: ¡Una gran oportunidad para descubrir la montaña de una manera diferente!

