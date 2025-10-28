HALLOWEEN FAMILY WEEKS LA FROUSSARDE CHASSE AUX BONBONS Font-Romeu-Odeillo-Via

HALLOWEEN FAMILY WEEKS LA FROUSSARDE CHASSE AUX BONBONS Font-Romeu-Odeillo-Via mardi 28 octobre 2025.

HALLOWEEN FAMILY WEEKS LA FROUSSARDE CHASSE AUX BONBONS

Avenue Jean Paul Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 10:30:00

fin : 2025-10-28 11:30:00

Date(s) :

2025-10-28

Partez à la recherche de délicieux bonbons cachés !

À 10h30 pour les 3-8 ans et à 11h00 pour les 9 ans et plus.

Gratuit De 3 à 12 ans Sous responsabilité parentale

Notre avis Un moment monstrueusement fun à partager entre petits et grands !

.

Avenue Jean Paul Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 06 30 68 30

English :

Go in search of delicious hidden sweets!

At 10:30 a.m. for ages 3-8 and at 11:00 a.m. for ages 9 and up.

Free Ages 3 to 12 Under parental supervision

Our opinion: A monstrously fun time for all ages!

German :

Begeben Sie sich auf die Suche nach leckeren versteckten Süßigkeiten!

Um 10:30 Uhr für Kinder von 3 bis 8 Jahren und um 11:00 Uhr für Kinder ab 9 Jahren.

Kostenlos Von 3 bis 12 Jahren Unter elterlicher Aufsicht

Unsere Meinung: Ein monstermäßiger Spaß, den Groß und Klein gemeinsam erleben können!

Italiano :

Alla ricerca di deliziosi dolci nascosti!

Alle 10.30 per i 3-8 anni e alle 11.00 per i 9 anni.

Gratuito Dai 3 ai 12 anni Sotto la supervisione dei genitori

Il nostro verdetto: un divertimento mostruoso per tutte le età!

Espanol :

¡Vaya en busca de deliciosos dulces escondidos!

A las 10.30 h para niños de 3 a 8 años y a las 11 h a partir de 9 años.

Gratis De 3 a 12 años Bajo supervisión paterna

Nuestro veredicto: ¡Una diversión monstruosa para todas las edades!

L’événement HALLOWEEN FAMILY WEEKS LA FROUSSARDE CHASSE AUX BONBONS Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2025-10-14 par OT DE FONT ROMEU