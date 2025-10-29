Halloween Ferme des Marronniers Nicolas Josse Cressé
Halloween Ferme des Marronniers Nicolas Josse Cressé mercredi 29 octobre 2025.
Halloween Ferme des Marronniers
Nicolas Josse Chagnolet Cressé Charente-Maritime
Début : 2025-10-29 10:00:00
fin : 2025-10-29 17:00:00
2025-10-29 2025-11-02
Décoration de citrouilles, Les énigmes d’Halloween.
Vente de boissons et de gaufres
Nicolas Josse Chagnolet Cressé 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 25 03 05 nicolas.josse@live.fr
English :
Pumpkin decorating, Halloween riddles.
Sale of drinks and waffles
German :
Kürbisdekoration, Die Rätsel von Halloween.
Verkauf von Getränken und Waffeln
Italiano :
Decorazione di zucche, indovinelli di Halloween.
Vendita di bevande e cialde
Espanol :
Decoración de calabazas, adivinanzas de Halloween.
Venta de bebidas y gofres
L’événement Halloween Ferme des Marronniers Cressé a été mis à jour le 2025-09-23 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme