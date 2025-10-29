Halloween Ferme des Marronniers Nicolas Josse Cressé

Halloween Ferme des Marronniers Nicolas Josse Cressé mercredi 29 octobre 2025.

Halloween Ferme des Marronniers

Nicolas Josse Chagnolet Cressé Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

2025-10-29 2025-11-02

Décoration de citrouilles, Les énigmes d’Halloween.

Vente de boissons et de gaufres

Nicolas Josse Chagnolet Cressé 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 25 03 05 nicolas.josse@live.fr

English :

Pumpkin decorating, Halloween riddles.

Sale of drinks and waffles

German :

Kürbisdekoration, Die Rätsel von Halloween.

Verkauf von Getränken und Waffeln

Italiano :

Decorazione di zucche, indovinelli di Halloween.

Vendita di bevande e cialde

Espanol :

Decoración de calabazas, adivinanzas de Halloween.

Venta de bebidas y gofres

L’événement Halloween Ferme des Marronniers Cressé a été mis à jour le 2025-09-23 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme