Halloween, fête des lumières à la Ferme! Villeneuve-d’Ascq

Halloween, fête des lumières à la Ferme! Villeneuve-d’Ascq samedi 25 octobre 2025.

Halloween, fête des lumières à la Ferme!

268 rue Jules Guesde Villeneuve-d’Ascq Nord

Début : 2025-10-25 17:00:00

fin : 2025-10-26 21:00:00

2025-10-25 2025-10-26

**Venez fêter Halloween dans une Ferme d’en Haut décorée et lumineuse pour Fiesta !**

Avec notamment le collectif Les Yeux d’Argos, collectif d’art numérique de la métropole, qui va sublimer notre cour.

Au programme des animations rayonnantes avec une kermesse éclatante, du lightpainting, les Ozos d’Anatole et Guernouillard, coloriage de masques et autres surprises !

**Entrée gratuite**

**Sans réservation, attente possible / jauge limitée**

**Gratuit, tout public**

La Ferme d’en Haut, le service patrimoine, le service des Relations Internationales, de l’Europe et du Tourisme de Proximité et le parc archéologique Asnapio s’associent pour vous faire frissonner !

268 rue Jules Guesde Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

**Come and celebrate Halloween in a Ferme d’en Haut decorated and lit for Fiesta!

With Les Yeux d’Argos, a digital art collective from the metropolis, who’ll sublimate our courtyard.

The program includes a glittering kermesse, lightpainting, the Ozos of Anatole and Guernouillard, mask coloring and other surprises!

**Free admission**

*no reservation necessary, waiting time possible / limited capacity** *Free, all ages

**Free for all**

La Ferme d’en Haut, the Heritage Department, the International Relations, Europe and Local Tourism Department and the Asnapio archaeological park join forces to give you a thrill!

German :

**Kommen Sie und feiern Sie Halloween in einem für Fiesta geschmückten und beleuchteten Ferme d’en Haut!**

Insbesondere mit dem Kollektiv Les Yeux d’Argos, einem Kollektiv für digitale Kunst aus der Metropole, das unseren Hof sublimieren wird.

Auf dem Programm stehen strahlende Animationen mit einer strahlenden Kirmes, Lightpainting, die Ozos von Anatole und Guernouillard, das Ausmalen von Masken und andere Überraschungen!

**Eintritt frei**

**Ohne Reservierung, Wartezeit möglich / begrenzte Teilnehmerzahl**

**Kostenlos, für alle Altersgruppen**

Die Ferme d’en Haut, das Amt für Kulturerbe, das Amt für internationale Beziehungen, Europa und Nahtourismus und der archäologische Park Asnapio schließen sich zusammen, um Ihnen einen Schauer über den Rücken zu jagen!

Italiano :

**Venite a festeggiare Halloween in una Ferme d’en Haut decorata e illuminata per Fiesta!

Les Yeux d’Argos, uno dei principali gruppi di arte digitale della città, saranno a disposizione per aggiungere un tocco speciale al nostro cortile.

Il programma prevede una fiera scintillante, light painting, gli Ozos di Anatole e Guernouillard, la colorazione di maschere e altre sorprese!

**Ingresso gratuito**

*non è necessario prenotare, sono possibili tempi di attesa / capacità limitata** *Gratuito, per tutte le età

**Gratuito per tutti**

La Ferme d’en Haut, l’Assessorato al Patrimonio, l’Assessorato alle Relazioni Internazionali, Europa e Turismo Locale e il Parco archeologico di Asnapio uniscono le forze per regalarvi un’emozione!

Espanol :

**¡Venga a celebrar Halloween en una Ferme d’en Haut decorada e iluminada para la Fiesta!

Les Yeux d’Argos, uno de los principales grupos de arte digital de la ciudad, estará presente para dar un toque especial a nuestro patio.

El programa incluye una feria de chispas, light painting, los Ozos de Anatole y Guernouillard, coloreado de máscaras y ¡otras sorpresas!

**Entrada gratuita**

*sin reserva previa, posibilidad de espera / aforo limitado** *Gratis, todas las edades

**Entrada gratuita para todos

La Ferme d’en Haut, la Dirección del Patrimonio, la Dirección de Relaciones Internacionales, Europa y Turismo de Proximidad y el Parque Arqueológico de Asnapio se unen para hacerles vivir emociones fuertes

