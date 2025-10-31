Halloween Flogny-la-Chapelle

Flogny-la-Chapelle Yonne

Début : 2025-10-31

fin : 2025-11-01

2025-10-31

Venez profiter des nombreuses activités organisées à l’occasion d’Halloween ! Au programme heure du conte, visite guidée des sites horrifiques du villages et chasse aux bonbons, gouter et boom ! .

Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 42 85

