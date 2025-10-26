Halloween Frissons glacés au Coliseum Amiens

Halloween Frissons glacés au Coliseum Amiens dimanche 26 octobre 2025.

Halloween Frissons glacés au Coliseum

Rue Caumartin Amiens Somme

Tarif : 5.1 – 5.1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 20:30:00

fin : 2025-10-31 23:00:00

Date(s) :

2025-10-26 2025-10-31

Royaume des Glaces spécial Halloween Dimanche 26 octobre (10h à 12h30)

Une matinée pleine de frissons attend les familles sur la glace du Coliseum ! Animations, musique, et le traditionnel concours de déguisements viendront rythmer ce moment festif et convivial. Les plus jeunes pourront glisser dans une ambiance d’Halloween à la fois ludique et magique.

Maquillages sur place !

Après-midi piscine spéciale Halloween Vendredi 31 octobre (14h à 16h30)

À la piscine aussi, Halloween s’invite ! Jeux aquatiques, décorations, musique et friandises tout est réuni pour un après-midi aussi amusant que frissonnant. Petits, ados et parents profiteront ensemble d’un moment festif et original dans une ambiance hors du commun.

Soirée Patinoire Horror Show Vendredi 31 octobre (20h30 à 23h)

Le Coliseum se transforme en patinoire de l’horreur pour une soirée unique. Jeux de lumière, DJ set et concours du meilleur déguisement plongeront les participants dans une atmosphère immersive et spectaculaire. Un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de soirées à sensations.

Soirée sur la grande patinoire des Gothiques !

Rue Caumartin Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 71 12 12

English :

Halloween Ice Kingdom Sunday, October 26 (10am to 12:30pm)

A chilling morning awaits families on the Coliseum ice! Entertainment, music and the traditional costume contest will set the pace for this festive and convivial event. Youngsters will be able to glide in a Halloween atmosphere that’s both fun and magical.

Face painting on site!

Special Halloween pool afternoon Friday, October 31 (2pm to 4:30pm)

Halloween is coming to the pool too! Water games, decorations, music and treats: it’s all part of an afternoon that’s as fun as it is scary. Children, teens and parents will enjoy a festive and original moment together, in a very special atmosphere.

Skating Horror Show Friday, October 31 (8:30-11pm)

The Coliseum is transformed into a horror skating rink for a unique evening. Light shows, a DJ set and a competition for the best costume will plunge participants into an immersive and spectacular atmosphere. A must for all fans of sensational evenings.

An evening on the Gothiques ice rink!

German :

Eiskönigreich Halloween-Special Sonntag, 26. Oktober (10:00 bis 12:30 Uhr)

Ein Vormittag voller Grusel erwartet die Familien auf dem Eis des Coliseums! Animationen, Musik und der traditionelle Kostümwettbewerb werden den Rhythmus dieses festlichen und geselligen Moments bestimmen. Die Kleinsten können in einer spielerischen und zugleich magischen Halloween-Atmosphäre gleiten.

Schminken vor Ort!

Halloween-Poolnachmittag Freitag, 31. Oktober (14.00 bis 16.30 Uhr)

Auch im Schwimmbad ist Halloween zu Gast! Wasserspiele, Dekorationen, Musik und Süßigkeiten: Alles ist für einen lustigen und gruseligen Nachmittag zusammengestellt. Kinder, Jugendliche und Eltern werden gemeinsam einen festlichen und originellen Moment in einer außergewöhnlichen Atmosphäre genießen.

Abend auf der Eisbahn Horror Show Freitag, 31. Oktober (20.30 bis 23.00 Uhr)

Das Coliseum verwandelt sich für einen einzigartigen Abend in eine Eislaufbahn des Horrors. Lichtspiele, DJ-Sets und ein Wettbewerb für das beste Kostüm werden die Teilnehmer in eine immersive und spektakuläre Atmosphäre versetzen. Ein Muss für alle Liebhaber von Abenden voller Sensationen.

Abend auf der großen Eisbahn der Gothics!

Italiano :

Halloween Ice Kingdom Domenica 26 ottobre (dalle 10.00 alle 12.30)

Una mattinata piena di emozioni attende le famiglie sul ghiaccio del Colosseo! Intrattenimento, musica e il tradizionale concorso in maschera scandiranno questa occasione di festa e amicizia. I bambini più piccoli potranno scivolare sul ghiaccio in una divertente e magica atmosfera di Halloween.

Pittura del viso in loco!

Pomeriggio speciale di Halloween in piscina venerdì 31 ottobre (dalle 14.00 alle 16.30)

Halloween arriva anche in piscina! Giochi d’acqua, decorazioni, musica e dolcetti: tutto si unisce per un pomeriggio tanto divertente quanto spaventoso. Bambini, ragazzi e genitori potranno trascorrere un pomeriggio festoso e originale in un’atmosfera davvero speciale.

Skating Horror Show Venerdì 31 ottobre (20.30-11.00)

Il Colosseo si trasforma in una pista di ghiaccio dell’orrore per una serata unica. Spettacoli di luce, un DJ set e un concorso per il miglior costume immergeranno i partecipanti in un’atmosfera coinvolgente e spettacolare. Un evento imperdibile per gli amanti delle serate da brivido.

Una serata sulla grande pista di ghiaccio del Gothiques!

Espanol :

Halloween Ice Kingdom Domingo 26 de octubre (de 10:00 a 12:30)

Una mañana llena de emociones espera a las familias en el hielo del Coliseo Entretenimiento, música y el tradicional concurso de disfraces amenizarán esta ocasión festiva y amistosa. Los más pequeños podrán deslizarse por el hielo en un ambiente divertido y mágico de Halloween.

Pintura de caras in situ

Tarde especial de Halloween en la piscina Viernes 31 de octubre (de 14:00 a 16:30)

¡Halloween también llega a la piscina! Juegos acuáticos, decoraciones, música y golosinas: todo se reúne para una tarde tan divertida como terrorífica. Niños, adolescentes y padres podrán disfrutar de una tarde festiva y original en un ambiente muy especial.

Espectáculo de terror sobre patines Viernes 31 de octubre (de 20.30 a 23.00 h)

El Coliseo se transforma en una pista de hielo de terror para una velada única. Espectáculos de luces, un DJ set y un concurso al mejor disfraz sumergirán a los participantes en una atmósfera envolvente y espectacular. Una cita ineludible para los amantes de las veladas trepidantes.

¡Una velada en la gran pista de hielo de Gothiques!

