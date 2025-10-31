HALLOWEEN Frontignan

La grande fête populaire d’Halloween, organisée par la ville, le Comité des fêtes, le Central Bar, les commerçants des Halles et le comité habitants La Peyrade, fait son retour pour faire frissonner l’ensemble du cœur de ville, le quartier de La Peyrade et celui de La Plage . .

English :

The great popular Halloween festival is back to thrill the whole heart of the town, the La Peyrade and La Plage districts.

German :

Das große Volksfest Halloween kehrt zurück, um das gesamte Stadtzentrum, das Viertel La Peyrade und das Viertel La Plage in Angst und Schrecken zu versetzen.

Italiano :

La grande festa popolare di Halloween è tornata con prepotenza, portando in piedi tutto il centro città, i quartieri di La Peyrade e La Plage.

Espanol :

Vuelve con fuerza la gran fiesta popular de Halloween, que pone en pie a todo el centro de la ciudad y los barrios de La Peyrade y La Plage.

