Halloween Fumel

Halloween Fumel jeudi 30 octobre 2025.

Halloween

Rue du Chemin Rouge Fumel Lot-et-Garonne

L’association Convergence vous propose de fêter Halloween !

– Activités manuelles

– Collecte de bonbons

– Goûter

Venez déguisés !

Rue du Chemin Rouge Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 25 10

English : Halloween

The Convergence association invites you to celebrate Halloween!

– Manual activities

– Candy collection

– Pinatas

– Snack

Come in disguise!

German : Halloween

Der Verein Convergence schlägt Ihnen vor, Halloween zu feiern!

– Manuelle Aktivitäten

– Sammeln von Süßigkeiten

– Imbiss

Kommen Sie verkleidet!

Italiano :

L’associazione Convergence vi invita a festeggiare Halloween!

– Attività artigianali

– Dolcetto o scherzetto

– Merenda

Venite vestiti a festa!

Espanol : Halloween

¡La asociación Convergencia te invita a celebrar Halloween!

– Actividades artesanales

– Truco o trato

– Merienda

Ven disfrazado

