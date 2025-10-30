Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Halloween Fumel

Halloween

Halloween Fumel jeudi 30 octobre 2025.

Halloween

Rue du Chemin Rouge Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30

Date(s) :
2025-10-30

L’association Convergence vous propose de fêter Halloween !
– Activités manuelles
– Collecte de bonbons
– Goûter
Venez déguisés !
Rue du Chemin Rouge Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 25 10 

English : Halloween

The Convergence association invites you to celebrate Halloween!
– Manual activities
– Candy collection
– Pinatas
– Snack
Come in disguise!

German : Halloween

Der Verein Convergence schlägt Ihnen vor, Halloween zu feiern!
– Manuelle Aktivitäten
– Sammeln von Süßigkeiten
– Imbiss
Kommen Sie verkleidet!

Italiano :

L’associazione Convergence vi invita a festeggiare Halloween!
– Attività artigianali
– Dolcetto o scherzetto
– Merenda
Venite vestiti a festa!

Espanol : Halloween

¡La asociación Convergencia te invita a celebrar Halloween!
– Actividades artesanales
– Truco o trato
– Merienda
Ven disfrazado

L’événement Halloween Fumel a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Fumel Vallée du Lot