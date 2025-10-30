Halloween Fumel
Halloween Fumel jeudi 30 octobre 2025.
Halloween
Rue du Chemin Rouge Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
L’association Convergence vous propose de fêter Halloween !
– Activités manuelles
– Collecte de bonbons
– Goûter
Venez déguisés !
L’association Convergence vous propose de fêter Halloween !
– Activités manuelles
– Collecte de bonbons
– Goûter
Venez déguisés ! .
Rue du Chemin Rouge Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 25 10
English : Halloween
The Convergence association invites you to celebrate Halloween!
– Manual activities
– Candy collection
– Pinatas
– Snack
Come in disguise!
German : Halloween
Der Verein Convergence schlägt Ihnen vor, Halloween zu feiern!
– Manuelle Aktivitäten
– Sammeln von Süßigkeiten
– Imbiss
Kommen Sie verkleidet!
Italiano :
L’associazione Convergence vi invita a festeggiare Halloween!
– Attività artigianali
– Dolcetto o scherzetto
– Merenda
Venite vestiti a festa!
Espanol : Halloween
¡La asociación Convergencia te invita a celebrar Halloween!
– Actividades artesanales
– Truco o trato
– Merienda
Ven disfrazado
L’événement Halloween Fumel a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Fumel Vallée du Lot