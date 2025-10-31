Halloween Funky parade – L’Été Indien aux Nefs Nefs / Machines de l’Ile Nantes

Halloween Funky parade – L’Été Indien aux Nefs Nefs / Machines de l’Ile Nantes vendredi 31 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-31 19:15 –

Gratuit : oui Tout public

Vendredi 31 octobre 2025 – sous les Nefs des Machines de l’île Défilé participatif + Dj set À l’occasion du 31 octobre, l’événement Halloween Funky Parade permet de donner un rendez-vous collectif, ouvert à toutes et à tous. Les Nefs seront décorées pour l’occasion et un grand runway sera installé, chacun pourra venir défiler en musique, pour montrer son plus beau costume ! Ouverture des portes dès 18h30 – Début de l’événement à 19h15 Dans le cadre de l’Été Indien aux Nefs

Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr https://www.lesmachines-nantes.fr/ete-indien-2025-dossier-de-presse/