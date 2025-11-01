Halloween gonflé Complexe sportif de la Pacauderie Chaumes-en-Retz

Le club Etoile Arthonnaise Basket organise son premier Halloween gonflé . Rendez-vous les 1er et 2 novembre à la salle de la Pacauderie à Chaumes-en-Retz

Au programme

des structures gonflables

des animations pour les enfants

viens déguisé ! tu seras récompensé !

Pratique

entrée gratuite pour les parents

petite restauration sur place

animation proposée par l’étoile Arthonaise Basket

Complexe sportif de la Pacauderie Chéméré Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 36 15 23 55 etoilerandoarthon4@gmail.com

English :

Etoile Arthonnaise Basket is organizing its first « Pumped-Up Halloween ». See you on November 1st and 2nd at the Salle de la Pacauderie in Chaumes-en-Retz

German :

Der Verein Etoile Arthonnaise Basket organisiert sein erstes « Aufgeblasenes Halloween ». Treffpunkt ist am 1. und 2. November in der Salle de la Pacauderie in Chaumes-en-Retz

Italiano :

L’Etoile Arthonnaise Basket organizza il suo primo « Pumped-up Halloween ». Ci vediamo l’1 e il 2 novembre alla Salle de la Pacauderie di Chaumes-en-Retz

Espanol :

Etoile Arthonnaise Basket organiza su primer « Pumped-up Halloween ». Nos vemos los días 1 y 2 de noviembre en la Salle de la Pacauderie de Chaumes-en-Retz

