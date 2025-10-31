Halloween Goutrens
Halloween Goutrens vendredi 31 octobre 2025.
Halloween
Goutrens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
A 16h à la salle des fêtes de Goutrens.
Goûter, atelier maquillage et chasse aux bonbons en porte à porte à Goutrens.
Organisé par l’APE Escandolières Goutrens. .
Goutrens 12390 Aveyron Occitanie apeescandolieresgoutrens12@gmail.com
English :
At 4pm at the Goutrens village hall.
German :
Um 16 Uhr im Festsaal von Goutrens.
Italiano :
Alle 16.00 nella sala del villaggio di Goutrens.
Espanol :
A las 16.00 horas en la sala de fiestas de Goutrens.
L’événement Halloween Goutrens a été mis à jour le 2025-09-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)