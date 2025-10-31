Halloween Goutrens

Halloween Goutrens vendredi 31 octobre 2025.

Halloween

Goutrens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

A 16h à la salle des fêtes de Goutrens.

Goûter, atelier maquillage et chasse aux bonbons en porte à porte à Goutrens.

Organisé par l’APE Escandolières Goutrens. .

Goutrens 12390 Aveyron Occitanie apeescandolieresgoutrens12@gmail.com

English :

At 4pm at the Goutrens village hall.

German :

Um 16 Uhr im Festsaal von Goutrens.

Italiano :

Alle 16.00 nella sala del villaggio di Goutrens.

Espanol :

A las 16.00 horas en la sala de fiestas de Goutrens.

L’événement Halloween Goutrens a été mis à jour le 2025-09-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)