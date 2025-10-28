Halloween Histoires qui font peur Atelier 5 bis Dinan

Halloween Histoires qui font peur Atelier 5 bis Dinan mardi 28 octobre 2025.

Halloween Histoires qui font peur

Atelier 5 bis 5bis Rue Gambetta Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 14:30:00

fin : 2025-10-28 16:30:00

Date(s) :

2025-10-28

Monstres, fantômes.

Bienvenue dans un univers qui met les chocottes.

A partir de 4 ans .

Atelier 5 bis 5bis Rue Gambetta Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 38 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween Histoires qui font peur Dinan a été mis à jour le 2025-10-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme