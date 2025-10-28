Halloween Histoires qui font peur Atelier 5 bis Dinan
Halloween Histoires qui font peur
Halloween Histoires qui font peur
Atelier 5 bis
Début : 2025-10-28 14:30:00
fin : 2025-10-28 16:30:00
2025-10-28
Monstres, fantômes.
Bienvenue dans un univers qui met les chocottes.
A partir de 4 ans .
5bis Rue Gambetta Dinan 22100 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 39 38 21
