Halloween | IllusioFest Festival de magie Compiègne

Rue Jacques Daguerre Compiègne Oise

Tarif : 15 – 15 – 10 EUR

Début : 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-10-31 21:00:00

2025-10-31

IllusioFest arrive bientôt et promet de faire briller les yeux des spectateurs de tout âge. Plus qu’un simple spectacle, cet événement unique met la magie au cœur d’une véritable fête familiale et conviviale. Alors venez avec votre déguisement le plus Halloweenesque et préparer vous à une journée inoubliable.

Crée par Rémy Marvely, magicien originaire de Compiègne, ce festival à pour but de partager un moment d’enchantement avec les familles et les enfants.

IllusioFest, c’est l’occasion de vivre la magie autrement, de la découvrir de l’intérieur et de s’émerveiller ensemble. Un rendez-vous à ne pas manquer pour toute la famille !

Au programme

– Des ateliers de magie pour enfants Les jeunes apprentis magiciens pourront découvrir les secrets des tours, apprendre à manipuler cartes et accessoires, et surtout vivre la joie de créer eux-mêmes leurs premières illusions. Un moment ludique et éducatif qui stimule la créativité et la confiance en soi. (sessions à 10h et 11h).

– Un grand plateau de magiciens et magiciennes Artistes talentueux venus de différents horizons partageront leurs univers, leurs styles et leurs mystères. Mentalisme, grandes illusions, close-up ou encore magie comique… une journée exceptionnelle où chaque performance réserve son lot de surprises et d’émerveillement. (spectacles à 16h et 19h).

Rue Jacques Daguerre Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr

English :

IllusioFest is just around the corner and promises to bring a sparkle to the eyes of spectators of all ages. More than just a show, this unique event puts magic at the heart of a truly family-friendly celebration. So come along in your most Halloween-esque costume and get ready for an unforgettable day.

Created by Rémy Marvely, a magician from Compiègne, this festival aims to share a moment of enchantment with families and children.

IllusioFest is an opportunity to experience magic differently, to discover it from the inside, and to marvel together. A not-to-be-missed event for the whole family!

On the program:

– Magic workshops for children ? Young apprentice magicians can discover the secrets behind the tricks, learn how to handle cards and props, and above all experience the joy of creating their first illusions themselves. A fun and educational experience that stimulates creativity and self-confidence (sessions at 10 and 11 a.m.).

– A great line-up of magicians? Talented artists from different horizons will share their worlds, styles and mysteries. Mentalism, grand illusions, close-up or comedy magic? an exceptional day in which each performance is full of surprises and wonder. (Shows at 4pm and 7pm).

German :

Das IllusioFest steht kurz bevor und verspricht, die Augen von Zuschauern jeden Alters zum Leuchten zu bringen. Dieses einzigartige Event ist mehr als nur eine Show, es ist ein Familienfest, bei dem die Magie im Mittelpunkt steht. Kommen Sie also in Ihrem Halloween-Kostüm und bereiten Sie sich auf einen unvergesslichen Tag vor.

Das Festival wurde von Remy Marvely, einem Zauberer aus Compiègne, ins Leben gerufen und soll Familien und Kinder verzaubern.

Das IllusioFest ist eine Gelegenheit, die Zauberei auf andere Weise zu erleben, sie von innen heraus zu entdecken und gemeinsam zu staunen. Ein Termin für die ganze Familie, den Sie nicht verpassen sollten!

Auf dem Programm stehen:

– Zauberworkshops für Kinder ? Die jungen Zauberlehrlinge können die Geheimnisse der Tricks entdecken, lernen, mit Karten und Requisiten umzugehen, und vor allem die Freude erleben, ihre ersten Illusionen selbst zu erschaffen. Ein spielerischer und lehrreicher Moment, der die Kreativität und das Selbstvertrauen fördert (Sitzungen um 10 Uhr und 11 Uhr).

– Eine große Bühne mit Zauberern und Zauberinnen? Talentierte Künstler aus verschiedenen Bereichen werden ihre Welt, ihre Stile und ihre Geheimnisse mit Ihnen teilen. Mentalismus, große Illusionen, Close-up oder auch komische Magie? Ein außergewöhnlicher Tag, an dem jede Darbietung eine Menge Überraschungen und Staunen bereithält. (Vorstellungen um 16 Uhr und 19 Uhr).

Italiano :

IllusioFest è alle porte e promette di far brillare gli occhi degli spettatori di tutte le età. Più che un semplice spettacolo, questo evento unico mette la magia al centro di una festa davvero adatta alle famiglie. Venite quindi con il vostro costume più simile a quello di Halloween e preparatevi a vivere una giornata indimenticabile.

Creato da Rémy Marvely, un mago di Compiègne, questo festival vuole condividere un momento di incanto con le famiglie e i bambini.

IllusioFest è un’occasione per vivere la magia in modo diverso, per scoprirla dall’interno e per meravigliarsi insieme. Un evento imperdibile per tutta la famiglia!

In programma:

– Laboratori di magia per bambini? I giovani apprendisti maghi potranno scoprire i segreti dei trucchi, imparare a maneggiare carte e oggetti di scena e soprattutto provare la gioia di creare da soli le loro prime illusioni. Un’esperienza divertente ed educativa che stimola la creatività e la fiducia in se stessi (sessioni alle 10.00 e alle 11.00).

– Una grande schiera di maghi? Artisti di talento provenienti da diversi contesti condivideranno i loro mondi, stili e misteri. Mentalismo, grandi illusioni, close-up o anche magia comica? Una giornata eccezionale in cui ogni spettacolo sarà pieno di sorprese e meraviglie. (Spettacoli alle 16.00 e alle 19.00).

Espanol :

IllusioFest está a la vuelta de la esquina y promete hacer brillar los ojos de espectadores de todas las edades. Más que un espectáculo, este evento único pone la magia en el centro de una celebración verdaderamente familiar. Ven con tu disfraz más Halloween y prepárate para pasar un día inolvidable.

Creado por Rémy Marvely, mago de Compiègne, este festival pretende compartir un momento de encanto con las familias y los niños.

IllusioFest es una oportunidad para vivir la magia de otra manera, descubrirla desde dentro y maravillarse juntos. Una cita ineludible para toda la familia

En el programa:

– Talleres de magia para niños ? Los jóvenes aprendices de mago podrán descubrir los secretos de los trucos, aprender a manejar las cartas y el atrezzo y, sobre todo, experimentar la alegría de crear ellos mismos sus primeras ilusiones. Una experiencia lúdica y pedagógica que estimula la creatividad y la confianza en uno mismo (sesiones a las 10:00 y a las 11:00).

– Un gran elenco de magos? Artistas de talento de diferentes procedencias compartirán sus mundos, estilos y misterios. Mentalismo, grandes ilusiones, magia de cerca o incluso magia cómica… una jornada excepcional en la que cada actuación estará llena de sorpresas y maravillas. (Espectáculos a las 16:00 y a las 19:00 horas).

