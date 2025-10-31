Halloween : jeu de piste nocturne à Montmartre dans les rues de Paris Montmartre Paris

Halloween : jeu de piste nocturne à Montmartre dans les rues de Paris Montmartre Paris vendredi 31 octobre 2025.

Pour Halloween, venez participer à un jeu de piste effrayant comme vous ne l’avez jamais fait. A la tombée de la nuit, votre animateur vous attend près du Passe-Muraille. Il est l’heure de mener l’enquête dans les rues du quartier. À la lumière d’une lampe-torche, lancez-vous à la recherche d’indices qui vous permettront de lever le voile sur la terrifiante intrigue de Mystère à Montmartre.

Plus que jamais, il vous faudra faire preuve d’observation et de réflexion pour élucider cette affaire paranormale. Saurez-vous relever le défi ? Attention aux faux-semblants, et aux autres équipes ! Elles feront tout pour gagner et recevoir les friandises mises en récompense !

De nuit, les ruelles de Montmartre changent d’aspect. C’est dans un Paris mythique et nocturne, où tout peut arriver, que vous devrez mener l’enquête et percer le mystère de l’énigmatique fantôme de Montmartre. Il faudra garder la tête froide pour résoudre les énigmes qui vous attendent !

Jasmine en est certaine, son appartement est hanté !

De nuit, venez profiter d’une balade nocturne insolite dans les rues de Montmartre et tentez de retrouver l’identité du fantôme qui hante Jasmine…

Le samedi 01 novembre 2025

de 14h30 à 17h00

Le vendredi 31 octobre 2025

de 19h30 à 21h00

payant

De 15 à 18 euros.

Tout public.

Montmartre Place Marcel Aymé 75018 Paris

+33638589051 victoria@quiveutpisterparis.com