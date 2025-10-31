Halloween Jeux et lecture Médiathèque Bressuire
Halloween Jeux et lecture Médiathèque Bressuire vendredi 31 octobre 2025.
Halloween Jeux et lecture
Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Oserez-vous franchir la porte de la médiathèque pour une matinée à se donner les chocottes. Des jeux et des
histoires pourraient vous surprendre…
En partenariat avec la Ludothèque Dé en Bulles.
Réservation conseillée. .
Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr
English : Halloween Jeux et lecture
German : Halloween Jeux et lecture
Italiano :
Espanol : Halloween Jeux et lecture
L’événement Halloween Jeux et lecture Bressuire a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Bocage Bressuirais