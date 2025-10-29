Halloween jeux vidéo Pontarlier

Halloween jeux vidéo Pontarlier mercredi 29 octobre 2025.

Halloween jeux vidéo

Médiathèque municipale Pontarlier Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Organisé par la médiathèque de Pontarlier.

Tu as plus de 16 ans ? Viens frissonner autour de jeux vidéo horrifiques ! Déguisements bienvenus. Entrée libre. .

Médiathèque municipale Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37

English : Halloween jeux vidéo

German : Halloween jeux vidéo

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween jeux vidéo Pontarlier a été mis à jour le 2025-08-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS