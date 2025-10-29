Halloween jeux vidéo Pontarlier
Halloween jeux vidéo Pontarlier mercredi 29 octobre 2025.
Halloween jeux vidéo
Médiathèque municipale Pontarlier Doubs
Début : 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-10-29 17:00:00
Organisé par la médiathèque de Pontarlier.
Tu as plus de 16 ans ? Viens frissonner autour de jeux vidéo horrifiques ! Déguisements bienvenus. Entrée libre. .
Médiathèque municipale Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37
