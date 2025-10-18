HALLOWEEN KIDS PARTY MAMA SHELTER TOULOUSE Toulouse

MAMA SHELTER TOULOUSE 54 Boulevard Lazare Carnot Toulouse Haute-Garonne

Petits monstres, sorcières et super-héros, préparez-vous pour LA fête la plus terrifiante de l’année !

Mama vous attend pour un après-midi rempli de rires, de frissons et de surprises.

Au programme maquillage artistique effrayant, atelier créatif et animation interactive. Les enfants peuvent se plonger dans l’univers d’Halloween tout en s’amusant et en laissant libre cours à leur imagination.

Bon à savoir

– Réservation obligatoire 25 .

English :

Little monsters, witches and superheroes, get ready for THE scariest party of the year!

German :

Kleine Monster, Hexen und Superhelden: Bereite dich auf DIE gruseligste Party des Jahres vor!

Italiano :

Piccoli mostri, streghe e supereroi, preparatevi alla festa più terrificante dell’anno!

Espanol :

Pequeños monstruos, brujas y superhéroes, ¡preparaos para LA fiesta más terrorífica del año!

