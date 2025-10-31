Halloween (La Banou) Brive-la-Gaillarde
Halloween (La Banou)
37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-10-31
Le manoir hanté de La Banou revient… avec son grand concours de costume et une ambiance terrifiante ! .
37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@labanou.com
