HALLOWEEN « la chasse aux sorcières » Parcours Naturel Sausset-les-Pins
HALLOWEEN « la chasse aux sorcières » Parcours Naturel Sausset-les-Pins vendredi 31 octobre 2025.
HALLOWEEN « la chasse aux sorcières »
Vendredi 31 octobre 2025.
13h30 à 18h. Parcours Naturel Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Chasse aux sorcières avec des surprises effrayantes.
A partir de 13h30/18h aura lieu des ateliers créatifs effrayants, maquillage, déambulation de sorcières et distribution de bonbons au parcours naturel. .
Parcours Naturel Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65
English :
Witch hunt with scary surprises.
German :
Hexenjagd mit gruseligen Überraschungen.
Italiano :
Una caccia alle streghe con sorprese spaventose.
Espanol :
Una caza de brujas con sorpresas aterradoras.
L’événement HALLOWEEN « la chasse aux sorcières » Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-10 par Mairie de Sausset-les-Pins