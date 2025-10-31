HALLOWEEN « la chasse aux sorcières » Parcours Naturel Sausset-les-Pins

HALLOWEEN « la chasse aux sorcières » Parcours Naturel Sausset-les-Pins vendredi 31 octobre 2025.

HALLOWEEN « la chasse aux sorcières »

Vendredi 31 octobre 2025.

13h30 à 18h. Parcours Naturel Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif :

Chasse aux sorcières avec des surprises effrayantes.

A partir de 13h30/18h aura lieu des ateliers créatifs effrayants, maquillage, déambulation de sorcières et distribution de bonbons au parcours naturel. .

Parcours Naturel Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65

English :

Witch hunt with scary surprises.

German :

Hexenjagd mit gruseligen Überraschungen.

Italiano :

Una caccia alle streghe con sorprese spaventose.

Espanol :

Una caza de brujas con sorpresas aterradoras.

L’événement HALLOWEEN « la chasse aux sorcières » Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-10 par Mairie de Sausset-les-Pins