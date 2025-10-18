Halloween ‘La chute des Mondes’ Manoir aux Légendes Laval-sur-Vologne

Halloween ‘La chute des Mondes’ Manoir aux Légendes Laval-sur-Vologne samedi 18 octobre 2025.

Halloween ‘La chute des Mondes’

Manoir aux Légendes 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne Vosges

Deux expériences. Deux territoires.

Un seul objectif survivre.

Après l’effondrement, plus rien n’est comme avant. Les anciennes légendes ont muté… et ce qu’il reste de l’humanité se cache dans des refuges de fortune, luttant contre la folie, la faim… et l’hostilité du monde extérieur.

Plongez au cœur de “Bloc 373”, un parcours intérieur intense et claustrophobique, ultime bastion des survivants. Mais même ici, derrière les murs, tout n’est pas sous contrôle…

En extérieur, découvrez “Légendes Mutation”, un périple au milieu des ruines hantées par d’étranges créatures issues d’un passé oublié — ou réinventé. Les légendes n’ont pas disparu… elles ont évolué.

Bienvenue dans le Monde d’Après.

Vous pensiez connaître la peur ? Ce n’était que le début.

BLOC 373

Type Parcours immersif / horrifique intérieur

Durée ~60 min — Déconseillé -16 ans

Vous rejoignez le Bloc 373, prétendu dernier refuge sûr.

Mais très vite, quelque chose semble anormal disparitions inexpliquées, rumeurs d’expériences médicales secrètes, ambiance oppressante…

Saurez-vous percer les secrets du Bloc avant qu’il ne soit trop tard ?

LÉGENDES MUTATION

Type Parcours immersif / horrifique extérieur

Durée ~50–60 min — Déconseillé -12 ans

Dans les terres ravagées, les légendes d’autrefois ont muté sous l’effet du virus. Trolls, sorcières, fées et esprits sont devenus des créatures sauvages et violentes.

Pour survivre, vous devrez traverser ces ruines hantées et affronter ces êtres qui ne sont plus des contes… mais des menaces.

Réservation obligatoire sur le site internet https://www.lemanoirauxlegendes.com/halloween-vosges-2025Adultes

55 .

Manoir aux Légendes 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est +33 7 68 29 73 90

English :

Two experiences. Two territories.

One goal: to survive.

After the collapse, nothing is the same. The ancient legends have mutated? and what’s left of humanity is hiding in makeshift shelters, battling madness, hunger? and the hostility of the outside world.

Plunge into the heart of ?Bloc 373?, an intense, claustrophobic interior journey, the survivors? last bastion. But even here, behind the walls, not everything is under control?

Outdoors, discover Legends: Mutation, a journey through ruins haunted by strange creatures from a forgotten? or reinvented? past. Legends haven’t disappeared? they’ve evolved.

Welcome to the World Beyond.

Thought you knew fear? That was only the beginning.

BLOC 373

Type: Immersive / horrific indoor tour

Duration: ~60 min ? Not recommended for children under 16

You join Bloc 373, supposedly the last safe haven.

But soon, something seems amiss: unexplained disappearances, rumors of secret medical experiments, an oppressive atmosphere?

Can you unlock the secrets of the Block before it’s too late?

LEGENDS MUTATION

Type Immersive / Horrific outdoor tour

Duration: ~50?60 min ? Not recommended for children under 12

In the ravaged lands, the legends of yesteryear have mutated under the effect of the virus. Trolls, witches, fairies and spirits have become wild and violent creatures.

To survive, you’ll have to cross these haunted ruins and confront these beings who are no longer tales? but threats.

Reservations required on https://www.lemanoirauxlegendes.com/halloween-vosges-2025

German :

Zwei Erfahrungen. Zwei Gebiete.

Ein Ziel: Überleben.

Nach dem Zusammenbruch ist nichts mehr wie zuvor. Die alten Legenden sind mutiert und der Rest der Menschheit versteckt sich in Notunterkünften und kämpft gegen den Wahnsinn, den Hunger und die Feindseligkeit der Außenwelt.

Tauchen Sie ein in Block 373, eine intensive und klaustrophobische Reise durch das Innere, die letzte Bastion der Überlebenden. Doch selbst hier, hinter den Mauern, ist nicht alles unter Kontrolle

Im Freien erleben Sie « Legenden: Mutation », eine Reise durch die Ruinen, die von seltsamen Kreaturen aus einer vergessenen oder neu erfundenen Vergangenheit heimgesucht werden. Die Legenden sind nicht verschwunden, sondern haben sich weiterentwickelt.

Willkommen in der Welt danach.

Du dachtest, du kennst die Angst? Das war nur der Anfang.

BLOCK 373

Art: Immersiver Parcours / Horror im Innenbereich

Dauer: ~60 min ? Abgeraten -16 Jahre

Sie kommen zu Block 373, dem angeblich letzten sicheren Zufluchtsort.

Doch schon bald scheint etwas nicht zu stimmen: unerklärliche Vermisstenfälle, Gerüchte über geheime medizinische Experimente, eine bedrückende Atmosphäre?

Kannst du die Geheimnisse des Blocks lüften, bevor es zu spät ist?

LEGENDEN: MUTATION

Typ: Immersiver Parcours / Horror im Freien

Dauer: ~50?60 min ? Abgeraten -12 Jahre

Im verwüsteten Land sind die Legenden von einst unter dem Einfluss des Virus mutiert. Trolle, Hexen, Feen und Geister sind zu wilden und gewalttätigen Kreaturen geworden.

Um zu überleben, musst du dich durch die gespenstischen Ruinen kämpfen und dich diesen Wesen stellen, die keine Märchen mehr sind, sondern eine Bedrohung.

Reservierungen sind auf der Website https://www.lemanoirauxlegendes.com/halloween-vosges-2025 erforderlich

Italiano :

Due esperienze. Due territori.

Un unico obiettivo: sopravvivere.

Dopo il crollo, nulla è più come prima. Le antiche leggende sono mutate e ciò che resta dell’umanità si nasconde in rifugi di fortuna, combattendo contro la follia, la fame e l’ostilità del mondo esterno.

Immergetevi nel cuore del « Blocco 373 », un viaggio interno intenso e claustrofobico, l’ultimo baluardo dei sopravvissuti. Ma anche qui, dietro le mura, non tutto è sotto controllo?

All’esterno, scoprite Legends: Mutation, un viaggio tra le rovine infestate da strane creature di un passato dimenticato o reinventato. Le leggende non sono scomparse, ma si sono evolute.

Benvenuti nel mondo dell’aldilà.

Pensavate di conoscere la paura? Era solo l’inizio.

BLOCCO 373

Tipo Viaggio immersivo e terrificante al chiuso

Durata ~60 min? Non consigliato ai minori di 16 anni

Si arriva al Blocco 373, apparentemente l’ultimo rifugio sicuro.

Ma ben presto qualcosa sembra non funzionare: sparizioni inspiegabili, voci di esperimenti medici segreti, un’atmosfera opprimente?

Riuscirete a svelare i segreti del Blocco prima che sia troppo tardi?

DIDASCALIE: MUTAZIONE

Tipo Percorso immersivo / orribile all’aperto

Durata ~50?60 min Non consigliato ai minori di 12 anni

Nelle terre devastate, le leggende di un tempo sono mutate sotto l’effetto del virus. Troll, streghe, fate e spiriti sono diventati creature selvagge e violente.

Per sopravvivere, dovrete attraversare queste rovine infestate e affrontare questi esseri che non sono più favole, ma minacce.

Prenotazione obbligatoria su https://www.lemanoirauxlegendes.com/halloween-vosges-2025

Espanol :

Dos experiencias. Dos territorios.

Un objetivo: sobrevivir.

Tras el colapso, nada es igual. Las antiguas leyendas han mutado… y lo que queda de la humanidad se esconde en refugios improvisados, luchando contra la locura, el hambre… y la hostilidad del mundo exterior.

Sumérgete en el corazón del « Bloque 373 », un intenso y claustrofóbico viaje interior, el último bastión de los supervivientes. Pero incluso aquí, tras los muros, no todo está bajo control?

En el exterior, descubre Legends: Mutation, un viaje a través de ruinas atormentadas por extrañas criaturas de un pasado olvidado… o reinventado. Las leyendas no han desaparecido… han evolucionado.

Bienvenido al Mundo del Más Allá.

¿Creías que conocías el miedo? Eso era sólo el principio.

BLOQUE 373

Tipo Interior inmersivo / viaje terrorífico

Duración ~60 min ? No recomendado para menores de 16 años

Llegas al bloque 373, supuestamente el último refugio seguro.

Pero muy pronto, algo parece ir mal: desapariciones inexplicables, rumores de experimentos médicos secretos, una atmósfera opresiva..

¿Podrás desvelar los secretos del bloque antes de que sea demasiado tarde?

LEYENDAS: MUTACIÓN

Tipo Inmersivo / terrorífico recorrido al aire libre

Duración ~50?60 min ? No recomendado para menores de 12 años

En las tierras devastadas, las leyendas de antaño han mutado bajo el efecto del virus. Trolls, brujas, hadas y espíritus se han convertido en criaturas salvajes y violentas.

Para sobrevivir, tendrás que atravesar estas ruinas encantadas y enfrentarte a estos seres que ya no son cuentos… sino amenazas.

Imprescindible reservar en https://www.lemanoirauxlegendes.com/halloween-vosges-2025

