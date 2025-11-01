Halloween, la mystérieuse soirée du Mer-Made Landévennec

Halloween, la mystérieuse soirée du Mer-Made Landévennec samedi 1 novembre 2025.

Halloween, la mystérieuse soirée du Mer-Made

940 Route Neuve Landévennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 19:30:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Un verre de potion offert à toutes celles et ceux qui seront déguisés, ambiance drôle et glauque assurée !

Grignotgaes sur place (planches charcuterie/fromage, rillettes, tartinades végés, chips, saucisson…)

Dès 19h30

Mer-Made

940 route Neuve

29560 Landévennec

(parking avant sur la gauche ou après sur la droite) .

940 Route Neuve Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 6 52 92 54 46

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween, la mystérieuse soirée du Mer-Made Landévennec a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime