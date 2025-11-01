Halloween, la mystérieuse soirée du Mer-Made Landévennec
940 Route Neuve Landévennec Finistère
Début : 2025-11-01 19:30:00
Un verre de potion offert à toutes celles et ceux qui seront déguisés, ambiance drôle et glauque assurée !
Grignotgaes sur place (planches charcuterie/fromage, rillettes, tartinades végés, chips, saucisson…)
Dès 19h30
(parking avant sur la gauche ou après sur la droite) .
