Halloween La piscine hantée qui osera venir y nager ? Quiberon
Halloween La piscine hantée qui osera venir y nager ? Quiberon mercredi 22 octobre 2025.
Halloween La piscine hantée qui osera venir y nager ?
Piscine Neptilude Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 16:30:00
fin : 2025-10-29 18:00:00
Date(s) :
2025-10-22 2025-10-29
Venez fêter Halloween à la piscine Neptilude les Mercredis 22 et 29 octobre !
Préparez-vous à vivre une journée terrifiante… mais surtout amusante !
Au programme pour petits et grands
Structure gonflable Défiez vos amis sur nos parcours aquatiques endiablés !
– Jeux d’Enigmes et scène de crime Résolvez les mystères et trouvez les indices… si vous osez !
Pont de singe Testez votre équilibre et traversez notre pont, mais attention aux embuscades !
Goûter gluant Terminez l’après-midi en douceur avec un goûter sucré aux couleurs de l’épouvante !
Ambiance garantie pour toute la famille !
Pensez à réserver votre place au 02 97 50 39 07 ou directement à l’accueil !
10€90€ par enfant (tarif entrée piscine classique pour les adultes accompagnants) .
Piscine Neptilude Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 39 07
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Halloween La piscine hantée qui osera venir y nager ? Quiberon a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon