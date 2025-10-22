Halloween La piscine hantée qui osera venir y nager ? Quiberon

Piscine Neptilude Quiberon Morbihan

Début : 2025-10-22 16:30:00

fin : 2025-10-29 18:00:00

2025-10-22 2025-10-29

Venez fêter Halloween à la piscine Neptilude les Mercredis 22 et 29 octobre !

Préparez-vous à vivre une journée terrifiante… mais surtout amusante !

Au programme pour petits et grands

Structure gonflable Défiez vos amis sur nos parcours aquatiques endiablés !

– Jeux d’Enigmes et scène de crime Résolvez les mystères et trouvez les indices… si vous osez !

Pont de singe Testez votre équilibre et traversez notre pont, mais attention aux embuscades !

Goûter gluant Terminez l’après-midi en douceur avec un goûter sucré aux couleurs de l’épouvante !

Ambiance garantie pour toute la famille !

Pensez à réserver votre place au 02 97 50 39 07 ou directement à l’accueil !

10€90€ par enfant (tarif entrée piscine classique pour les adultes accompagnants) .

Piscine Neptilude Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 39 07

