Halloween La porte des esprits Square André Maudet Saintes vendredi 31 octobre 2025.

Halloween La porte des esprits

Square André Maudet Jardin de la Mairie Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-10-31 17:30:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Serez-vous assez courageux? Chaque année, le 31 octobre à la nuit tombée, la porte des esprits s’ouvre pour laisser entrer fantômes, monstres, diablotins et sorcières dans notre monde. Vous n’aurez que quelques heures pour la refermer.

Square André Maudet Jardin de la Mairie Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 45

English :

Will you be brave enough? Every year, at dusk on October 31st, the spirit door opens to let ghosts, monsters, imps and witches into our world. You’ll only have a few hours to close it again.

German :

Sind Sie mutig genug? Jedes Jahr am 31. Oktober, wenn die Nacht hereinbricht, öffnet sich das Tor der Geister, um Geister, Monster, Kobolde und Hexen in unsere Welt zu lassen. Sie haben nur wenige Stunden Zeit, um die Tür wieder zu schließen.

Italiano :

Sarete abbastanza coraggiosi? Ogni anno, al calar della notte del 31 ottobre, la Porta degli Spiriti si apre per far entrare nel nostro mondo fantasmi, mostri, folletti e streghe. Avete solo poche ore per richiuderla.

Espanol :

¿Serás lo bastante valiente? Cada año, al caer la noche del 31 de octubre, la Puerta de los Espíritus se abre para dejar entrar en nuestro mundo a fantasmas, monstruos, duendes y brujas. Sólo tienes unas horas para volver a cerrarla.

